Эксперты рассказали, как безналичные расчеты помогут преодолеть коррупцию

Об этом заявили эксперты в ходе круглого стола на тему: «Ограничение наличных расчетов в действии», состоявшегося вчера в ИА «Украинские новости».

«Однозначно инициатива Нацбанка минимизирует риски в финансовой системе в плане отмывания денег, а также использования для этого конвертационных центров», сказал директор Департамента взаимодействия и координации системы финансового мониторинга Госфинмониторинга Украины Владислав Романов.

В связи с этим глава правления банка «Хрещатик» Дмитрий Гриджук назвал ограничение наличных расчетов одним из способов преодоления коррупции.

«Безналичка дешевле, эффективнее и оперативнее, что немаловажно в условиях бизнеса. Кроме того, это один из способов преодоления коррупции, так как все расчеты становятся понятными, прозрачными, их легко проверить, а это в свою очередь, будет дисциплинировать население», - заметил банкир.

В то же время, по его словам, на сегодня инфраструктура банковской системы готова к внедрению безналичных операций.

«Сегодня мы имеем работающих 179 банков, более 19 тысяч отделений, более 63 миллионов платежных карт, 184 тысячи платежных терминалов, не считая огромное количество банковских продуктов по работе с безналичными расчетами. То есть материально-техническая база позволяет спокойно работать по новым правилам. Думаю, что в связи с этим в будущем нужно будет говорить о снижении этого лимита, как это мы видим в большинстве стран Европы. Если мы движемся в евроинтеграционном направлении, то нам нужно приводить законодательство к европейским нормам», - добавил он.

Кроме того, по мнению Гриджука, безналичка способствует поддержанию национальной валюты, а также активизации кредитования за счет увеличения денег в обороте.

Напомним, с 1 сентября 2013 года наличные расчеты между физическим лицом и предприятием (предпринимателем) за товары (работы, услуги) не должны превышать 150 тыс. гривен. Кроме того, физические лица между собой по договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному удостоверению, могут рассчитываться наличными в размере не более 150 тыс. гривен.