Во Львове "прострелили" мэра

Как пишет ZIK со ссылкой на очевидцев, вечером 22 сентября на дома старого ЦУМа, фасад которого уже длительное время ремонтируется, появился баннер с изображением городского головы Львова Андрея Садового с простреленной головой.

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Внизу на мостовой возле дома были разбросаны листовки, на которых дублируется изображение на баннере, а также содержится текст о том, что при определении цены аренды на дом ЦУМа была сделана скидка в 4,8 раза.

Также отмечается, что мэр Львова купил дом за почти 4 млн гривен и о том, что чиновники Львовского горсовета запретили проведение концерта в 70-ю годовщину со дня создания Украинской дивизии Украинской нциональнои армии Галичина.

На другой странице листовки - надпись: "Садовый прочь с престола".

На месте происшествия работает наряд милиции.