Во Львове "прострелили" мэра

00:16, 23 сентября 2013
Политика
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Во Львове на доме старого ЦУМа на площади Рынок вывесили большой баннер с изображением простреленной головы мэра города Андрея Садового.

Андрій Садовий

Как пишет ZIK со ссылкой на очевидцев, вечером 22 сентября на дома старого ЦУМа, фасад которого уже длительное время ремонтируется, появился баннер с изображением городского головы Львова Андрея Садового с простреленной головой.

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Внизу на мостовой возле дома были разбросаны листовки, на которых дублируется изображение на баннере, а также содержится текст о том, что при определении цены аренды на дом ЦУМа была сделана скидка в 4,8 раза.

Также отмечается, что мэр Львова купил дом за почти 4 млн гривен и о том, что чиновники Львовского горсовета запретили проведение концерта в 70-ю годовщину со дня создания Украинской дивизии Украинской нциональнои армии Галичина.

На другой странице листовки - надпись: "Садовый прочь с престола".

На месте происшествия работает наряд милиции.

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