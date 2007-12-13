Коалиция завтра потребует, чтобы Тимошенко пропустили вперед

Коалиция демократических сил будет настаивать на первоочередном рассмотрении вопроса о назначении Юлии ТИМОШЕНКО премьер-министром на завтрашнем заседании Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ сегодня журналистам в Верховной Раде.

«Мы будем настаивать на том, чтобы это было первым вопросом. Кстати, это предусмотрено и законом о Кабинете Министров и Регламентом Верховной Рады», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Представитель БЮТ подчеркнул, что ситуация в стране требует стабильности власти, и именно поэтому коалиция будет требовать ускорить процесс формирования правительства.

А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что не существует каких-либо законодательных ограничений по срокам назначения премьер-министра. «Этого нет, и я честно скажу, что проблема не в законодательной позиции. Проблема в том, что стране необходимо сильное правительство, стране необходимо остановить безвластие и разворовывание бюджетных средств и государственных ресурсов», - считает он.