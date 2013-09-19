Луценко инициирует акцию “Я выбираю ЕС”

Об этом Луценко сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

“Нам приятно констатировать, что украинские политики из власти и оппозиции нашли консенсус в этом вопросе (относительно подписания ассоциации с ЕС — УНИАН). Тем не менее, Европа все еще не имеет четкого ответа на готовность подписать соглашение с нашей страной. Этому есть много объяснений, но мы считаем, что не задействован для позитивного результата один важнейший фактор — фактор поддержки обществом, демонстрация обществом поддержки евроинтеграционного процесса. Один из базовых признаков европейскости заключается в том, что граждане западных обществ не полагаются в решающие моменты на действия одних лишь политиков, а лично принимают участие в демонстрации своих устремлений”, - сказал Луценко.

Он подчеркнул, что демонстрация гражданами своей поддержки подписания соглашения предоставит большие гарантии позитивного решения этого вопроса во время саммита в Вильнюсе.

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Луценко пояснил, что акция “Я выбираю ЕС” начнется в Киеве, поскольку в столице проживает наибольшее количество сторонников евроинтеграции Украины. Акция начнется уже 1 октября, волонтеры на “европостах” будут распространять среди граждан европейскую символику и информационные материалы. По словам Луценко, для успешного проведения акции в столице нужно всего 200-300 человек. Но он надеется, что их будет намного больше.

“Европа должна понять, что она подписывает соглашение не с Януковичем, а с большим 46-миллионным народом. Украина сможет достичь желаемого результата, если за европейский выбор начнут бороться не отдельные политики, а все украинское общество. Лента на автомобиле, одежде, флаг или другая европейская символика подтвердят стремление украинцев в ЕС”, - подчеркнул Луценко.

По его мнению, соглашение с ЕС это не политический лозунг, а единственно правильный путь, цивилизационный выбор.

В то же время Луценко подчеркнул, что, по его мнению, стратегией украинской политики должно стать избрание проевропейского Президента в 2015 году и проевропейского большинства в Верховной Раде в 2017.