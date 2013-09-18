Рада отказалась работать сверхурочно, Рыбак закрыл заседание

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим спикер на некоторое время продлил заседание, чтобы завершить рассмотрение вопроса о введении моратория на закрытие сельских школ.

После этого Рыбак поставил на голосование поступившее от депутатов “УДАРа” предложение о продолжении сегодняшней работы ВР до полного рассмотрения вопросов повестки дня.

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Однако это предложение не набрало необходимого количества голосов депутатов. Его поддержали только 183 народных депутата из 305, зарегистрированных в сессионном зале.