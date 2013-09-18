Рада защитила права домашних животных: купировать хвосты и удалять когти запретят

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 355 народных депутатов из 405, зарегистрированных в сессионном зале.

Соответствующий закон ратифицирует Европейскую конвенцию о защите домашних животных, заключенную 13 ноября 1987 года в г. Страсбурге, которая вступает в силу в Украине с первого дня месяца, который наступает после окончания шестимесячного срока с даты передачи на хранение ее ратификационной грамоты.

Как отмечается в пояснительной записке, Европейская конвенция о защите домашних животных разработана в рамках Совета Европы с целью обеспечения защиты домашних животных и обеспечения гуманного обращения с ними. Непосредственной целью конвенции является защита домашних животных, в то же время некоторые ее нормы направлены на защиту жизни и здоровье человека. Конвенцию, по последним данным, подписали и ратифицировали 22 государства Совета Европы.

Конвенция, в частности, устанавливает основные принципы благополучия и условия содержания домашних животных и определяет, что на любое лицо, которое содержит домашнее животное, возлагаются обязанности. В частности: ответственность за здоровье и благополучие, обеспечение ухода за животным и уделение внимания с учетом потребностей животного в соответствии с его видом и породой.

Также определяется, что лица, которым не исполнилось 16 лет, не могут приобрести животное без согласия родителей или других лиц, исполняющих обязанности родителей.

Кроме того, определяются условия торговли, коммерческого разведения и содержания животных, регламентируется деятельность приютов для животных, определяются условия осуществления хирургических операций над животными, а также случаи возможности усыпления животных.

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В то же время, Конвенция предлагает пути уменьшения количества бездомных животных, условия отлова, содержания и усыпления бездомных животных, а также предусматривает создание информационных и образовательных программ с целью повышения осведомленности и содействия распространению знаний среди организаций и лиц, которые осуществляют содержание, разведение, торговлю домашними животными.

Так, в частности, в статье 10 Конвенции определяется, что хирургические операции для изменения внешнего вида домашнего животного или для других нелечебных целей запрещаются, в частности: купирование хвоста; купирование ушей; лишение голоса; удаление зубов и когтей. Исключение из этих запретов разрешаются, только если ветеринарный врач считает, что нелечебные меры являются необходимыми или с точки зрения ветеринарно-медицинских показателей, или для пользы любого конкретного животного; для предотвращения размножения.

Статья 12 определяет, что когда Сторона считает, что количество бездомных животных представляет для нее проблему, она принимает соответствующие законодательные и (или) административные меры, которые необходимы для уменьшения их количества способом, не вызывающим боли, страданий или угнетения, которых можно избежать.

Также Стороны обязуются рассмотреть вопрос относительно обеспечения возможности постоянной идентификации собак и кошек при помощи специальных методов, во время применения которых животному причиняется незначительная боль, страдание или угнетение или не причиняется вообще, например при помощи татуировки, а также введения реестра номеров животных вместе с фамилиями и адресами их владельцев.