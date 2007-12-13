Зварич настаивает, что система «Рада» является незащищенной

Народный депутат Украины Роман ЗВАРИЧ (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) заявляет, что система «Рада» является незащищенной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.ЗВАРИЧ сказал на заседании парламента.

«Не подлежит сомнению, что система «Рада» не защищена», - сказал Р.ЗВАРИЧ и попросил председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА призвать руководителя Управления компьютеризованных систем аппарата ВР «не говорить о том, что система защищена».

Р.ЗВАРИЧ считает, что ситуация неприемлема и необходимы меры для обеспечения защиты этой системы.

Он отметил, что в системе «Рада» есть техническое оборудование иностранного производства. По его словам, речь идет о приборах американско-российского производства, на которые нет аттестата соответствия.