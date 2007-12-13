Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК проводит консультации с лидерами фракций относительно возобновления нормальной работы парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы ВР Виктория ШВЕДОВА.

По ее словам, во время консультаций, которые проводятся на данный момент, речь идет о необходимости немедленного разблокирования работы парламента.

Это связано с тем, что с 9.30 представители Партии регионов продолжают блокировать трибуну и президиум ВР.