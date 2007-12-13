Яценюк проводит консультации с лидерами фракций
09:58, 13 декабря 2007Политика
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Партия регионов - на "старой" позиции
Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК проводит консультации с лидерами фракций относительно возобновления нормальной работы парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы ВР Виктория ШВЕДОВА.
По ее словам, во время консультаций, которые проводятся на данный момент, речь идет о необходимости немедленного разблокирования работы парламента.
Это связано с тем, что с 9.30 представители Партии регионов продолжают блокировать трибуну и президиум ВР.
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