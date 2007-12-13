Партия регионов передумала разблокировывать парламент

Народный депутат Украины, представитель фракции Партии регионов Ярослав СУХОЙ заявляет, что в четверг работа Верховной Рады Украины будет разблокирована лишь после извинений представителей демократической коалиции.

Об этом идет речь в комментарии Я.СУХОГО, переданном УНИАН пресс-службой Партии регионов после девяти часов вечера.

В частности, Я.СУХОЙ отмечает: “Мы настаиваем на извинении от представителей коалиции за необоснованные обвинения. Сегодня между членами нашей фракции происходили разговоры о том, что, возможно, стоит в очередной раз закрыть глаза на необоснованные оскорбления и обвинения со стороны БЮТ. Однако уже сразу после того, как мы лишь выразили подобное предположение, бютовцы еще с большей агрессивностью продолжили безосновательные обвинения, прямые и откровенные оскорбления в наш адрес”.

Поэтому, говорит Я.СУХОЙ, “мы в нашем коллективе приняли окончательное решение – без извинений со стороны коалициантов, без признания с их стороны очевидного факта, который подтвердили Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура, о том, что в систему „Рада” не было ни одного внешнего вмешательства, - без признания этого факта и без извинения перед нами мы не разблокируем трибуну парламента”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, в прямом эфире телеканала "1+1" около восьми вечера Я.СУХОЙ заявлял, что в четверг работа Верховной Рады Украины будет разблокирована.