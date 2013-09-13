Депутат Европарламента: Украине не нужно снижать темпы реализации реформ

Об этом в комментарии телеканалу БТБ заявила депутат Европарламента Ана Гомес.

«Партнеры из ЕС помогут решить Украине экономические проблемы. Так, как например, это сейчас мы делаем для Молдовы, которую с одной стороны запугивает Россия, а с другой – которая нуждается получить рынок сбыта для вина в ЕС. Также мы должны эффективно поддерживать шаги к политическим реформам, которые нужны в рамках партнерства с ЕС», - сказал она.

При этом Гомес заметила, большую часть реформ, необходимых для подписания Соглашения об Ассоуциации с ЕС, Украина выполнила.

«Я думаю, самым важным моментом станет Вильнюсский саммит в ноябре. Но большая часть работы была сделана, и мы ценим это. Я не думаю, что необходимо снижать наши ожидания в плане политических реформ, которые требуются от Украины, чтобы вступить в партнерство», - добавила депутата.

Чиновник, в частности, похвалила власти за реализацию реформы юридической системы. В то же время, она считает, что давление России на Украину поможет Киеву активизироваться в реализации реформ.