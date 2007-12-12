Снайпер назначил Тимошенко на четверг?
19:18, 12 декабря 2007Политика
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Записку передали через Укртелеком
Неизвестный мужчина пытался предупредить лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО о подготовке покушения на ее жизнь.
Об этом сообщается на сайте компании «Укртелеком».
Согласно сообщению, в помещение «Телекомсервиса» ОАО «Укртелеком» по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 10, зашел неизвестный гражданин, который без комментариев передал оператору отделения записку с текстом сообщения на сайт лидера Блока Юлии Тимошенко: «Внимание! Юля!!! Снайпер следит тебя! Четверг», после чего сразу покинул помещение.
К записке была приложена банкнота номиналом 50 грн.
Об этом случае компания сразу сообщила в правоохранительные органы Украины.
Компания не дает никаких комментариев относительно этого инцидента.
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