Снайпер назначил Тимошенко на четверг?

Неизвестный мужчина пытался предупредить лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО о подготовке покушения на ее жизнь.

Об этом сообщается на сайте компании «Укртелеком».

Согласно сообщению, в помещение «Телекомсервиса» ОАО «Укртелеком» по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 10, зашел неизвестный гражданин, который без комментариев передал оператору отделения записку с текстом сообщения на сайт лидера Блока Юлии Тимошенко: «Внимание! Юля!!! Снайпер следит тебя! Четверг», после чего сразу покинул помещение.

К записке была приложена банкнота номиналом 50 грн.

Об этом случае компания сразу сообщила в правоохранительные органы Украины.

Компания не дает никаких комментариев относительно этого инцидента.