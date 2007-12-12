НУ-НС не определился с составом Кабмина, но Тимошенко тут ни при чем

Народный депутат из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Роман ЗВАРИЧ заявляет, что между депутатами НУ-НС нет противоречий, которые мешают согласовать распределение должностей в исполнительных органах власти.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

Р.ЗВАРИЧ категорически не согласился с утверждением, что голосования за назначение премьер-министра не происходит из-за того, что коалиция до сих пор не может поделить должности. По его мнению, представители Партии регионов, которые об этом говорят, действуют по принципу «на воре шапка горит».

Р.ЗВАРИЧ подчеркнул, что решение НУ-НС относительно поддержки кандидатуры лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО остается неизменным.

В то же время он подтвердил, что в НУ-НС еще не завершена дискуссия относительно должностей министров, которые по квоте должны занять представители этой политической силы.

Р.ЗВАРИЧ также подтвердил информацию, что на сегодняшнем утреннем заседании фракции попросил не рассматривать его кандидатуру на должность министра юстиции.

Как сообщалось, сегодня народный депутат от НУ-НС Геннадий МОСКАЛЬ заявил, Секретариат Президента навязывает коалиции некоторые кандидатуры на должности министров.

“Фракция предлагает одно, Секретариат вечером выдвигает другое”, - сказал Г.МОСКАЛЬ.

Он считает, что такие действия Секретариата могут привести к расколу фракции, и в результате члены НУ-НС не будут голосовать за соответствующий состав Кабмина.