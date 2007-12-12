Зварич спрашивает оппозицию, какие еще комитеты ей нужны

Большинство готово отдать оппозиции почти все ключевые комитеты парламента.

Об этом в комментарии УНИАН заявил народный депутат от блока “Наша Украина – Народная самооборона” Роман ЗВАРИЧ.

По его словам, коалиция готова идти на большой компромисс в вопросе распределения комитетов Верховной Рады.

По данным Р.ЗВАРИЧА, в соответствии с почти согласованным проектом решения относительно распределения комитетов ВР, коалиция готова отдать оппозиции комитет по вопросам бюджета, комитет по вопросам экономической политики, комитет по вопросам налоговой и таможенной политики, комитет по вопросам финансов, аграрный комитет, комитет по вопросам борьбы с организованной преступностью, комитет по вопросам строительства, комитет по вопросам прав человека и национальных меньшинств, комитет по вопросам правовой политики, комитет по вопросам здравоохранения, комитет по вопросам транспорта, комитет по вопросам социальной политики, комитет по вопросам свободы слова и регламентный комитет.

Также коалиция готова отдать оппозиции должности председателя спецкомиссии по вопросам приватизации.

Р.ЗВАРИЧ призвал оппозицию ответить, какие еще комитеты ей нужны.

По мнению коалиции, если этими комитетами будут руководить представители оппозиции, то она сможет контролировать власть. «Это более, чем достаточно, чтобы оппозиция выполняла свойственную ей функцию, – контроль за властью», сказал Р.ЗВАРИЧ.