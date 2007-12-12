«Сколько в Киеве детских порностудий?». Пресс-конференция А.Пабата

15-00 - Пресс-конференция на тему: «Сколько в Киеве детских порностудий?». Участник: Александр Пабат, депутат Киевского городского совета, заместитель председателя Постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной защиты (“Укринформ”, ул.Б.Хмельницкого, 8/16). Нужна аккредитация. Телефоны: 234-17-31, (067) 802-67-13 до 11-00 13 декабря.

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