В НУ-НС дали понять, что Тимошенко уже ”не вырубишь топором”
15:55, 12 декабря 2007Политика
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Князевич напомнил о коалиционном договоре
Коалиция демократических сил не намерена выдвигать новую кандидатуру на должность премьер-министра.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам член фракции НУ-НС Руслан КНЯЗЕВИЧ.
«Другая кандидатура не может быть внесена, поскольку в коалиционном соглашении четко записано, что коалиция выдвигает на должность премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО», - сказал Р.КНЯЗЕВИЧ.
Как сообщал УНИАН, народный депутат от Партии регионов Анна ГЕРМАН считает, что коалиция демократических сил должна выдвинуть новую кандидатуру на должность премьер-министра Украины.
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