В НУ-НС дали понять, что Тимошенко уже ”не вырубишь топором”

Коалиция демократических сил не намерена выдвигать новую кандидатуру на должность премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам член фракции НУ-НС Руслан КНЯЗЕВИЧ.

«Другая кандидатура не может быть внесена, поскольку в коалиционном соглашении четко записано, что коалиция выдвигает на должность премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО», - сказал Р.КНЯЗЕВИЧ.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от Партии регионов Анна ГЕРМАН считает, что коалиция демократических сил должна выдвинуть новую кандидатуру на должность премьер-министра Украины.