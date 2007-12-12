В ПР сформулировали два условия разблокирования ВР

Партия регионов разблокирует работу Верховной Рады при условии первоочередного рассмотрения вопросов об избрании вице-спикеров парламента и формирования руководящего и персонального состава парламентских комитетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила депутат от Партии регионов Анна ГЕРМАН сегодня журналистам в Верховной Раде.

«Мы настаиваем на возвращении к нормам регламента, то есть должны быть сформированы комитеты и избранны вице-спикеры, и тогда перейти к голосованию за премьер-министра. Я думаю, что мы можем отказаться от требования принести извинения, мы не настолько амбициозны, чтобы ставить интересы государства выше наших амбиций», - сказала А.ГЕРМАН.

Депутат также сообщила, что завтра фракция Партии регионов намерена принять участие в консультациях ради достижения консенсусного решения.