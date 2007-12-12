СБУ подписалась: система “Рада” работает нормально (документ)

Ночью в парламенте Служба безопасности Украины проверяла работу системы голосования «Рада» в связи с обвинениями во внешнем вмешательстве в работу системы.

Нардеп-коммунист Адам Мартынюк утверждает, что проверка продолжалась всю ночь, СБУ завершила ее в среду утром. По результатам проверки пресс-служба СБУ распространила сообщение, что доказательств внешнего вмешательства в систему голосования не обнаружили.

"Украинская правда" опубликовала итоговый протокол проверки программно-технического комплекса "Рада".

В частности, в протоколе утверждается, что пульты тех нардепов, которые заявляли, что голосовали за назначение Юлии Тимошенко на должность премьера, но система не зачла их голоса, работают в штатном режиме...