Эксперт: Кремль показал очевидное желание сорвать сближение Украины с ЕС

По его словам, усиление экономического давления на Украину слишком очевидно демонстрирует желание Кремля сорвать подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, сообщает РБК-Украина.

Эксперт напомнил о ранее распространенном заявлении "Сбербанка России" о том, что Украину ждет валютный кризис. Но, по мнению Каландадзе, такие прогнозы - это скорее политическое и экономическое давление на страну, поскольку украинская макроэкономическая статистика свидетельствует о стабильной ситуации.

"Монетарная политика и макроэкономические показатели Украины очень позитивны в последнее время, о чем свидетельствует текущая статистика. Я думаю, что прогнозы и месседжи аналитиков "Сбербанка России" - это более политические месседжи, чем экономические прогнозы. Нельзя говорить, что какой-то кризис можно прогнозировать к концу года или в ближайший период. Россия делает политические месседжи, поскольку не заинтересована в тесных взаимосвязях Украины и Евросоюза. И это, можно сказать, политическое давление на политическую элиту Украины, на бизнес-среду. Потому, что украинская экономика, как и экономики всех странх СНГ, очень тесно связана с экономикой России", - сказал Каландадзе.

В то же время эксперт отметил, что крупные банки с российским капиталом, работающие на украинском рынке, являются, фактически, агентами влияния Кремля, поэтому создают дополнительные внешние риски для украинской экономики - их действия могут спровоцировать искусственный экономический или финансовый кризис.

"К сожалению, "Сбербанк" и другие финансовые институты России сложились более как политические инструменты для давления на ближнее зарубежье, чем экономический инструмент развития бизнес-отношений. Украинские большие банки - "ВТБ Банк", "Сбербанк", "Альфа-Банк" - это все российский капитал, и какие-то риски по этому поводу очевидны. Но эти экономические риски более внешние, нежели внутренние. Давить на экономику и бизнес Россия может, и это можно оценить как какой-то превентивный месседж, что какие-то негативные процессы в экономике Украины, в том числе в монетарной сфере, может спровоцировать Россия", - сказал грузинский эксперт.