Эксперт: Кремль показал очевидное желание сорвать сближение Украины с ЕС
Россия продуцирует негативные экономические прогнозы для Украины с целью создания экономических проблем и срыва евроинтеграции, на которую нацелен официальный Киев. Об этом заявил экономический эксперт из Грузии Леван Каландадзе.
По его словам, усиление экономического давления на Украину слишком очевидно демонстрирует желание Кремля сорвать подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, сообщает РБК-Украина.
Эксперт напомнил о ранее распространенном заявлении "Сбербанка России" о том, что Украину ждет валютный кризис. Но, по мнению Каландадзе, такие прогнозы - это скорее политическое и экономическое давление на страну, поскольку украинская макроэкономическая статистика свидетельствует о стабильной ситуации.
"Монетарная политика и макроэкономические показатели Украины очень позитивны в последнее время, о чем свидетельствует текущая статистика. Я думаю, что прогнозы и месседжи аналитиков "Сбербанка России" - это более политические месседжи, чем экономические прогнозы. Нельзя говорить, что какой-то кризис можно прогнозировать к концу года или в ближайший период. Россия делает политические месседжи, поскольку не заинтересована в тесных взаимосвязях Украины и Евросоюза. И это, можно сказать, политическое давление на политическую элиту Украины, на бизнес-среду. Потому, что украинская экономика, как и экономики всех странх СНГ, очень тесно связана с экономикой России", - сказал Каландадзе.
В то же время эксперт отметил, что крупные банки с российским капиталом, работающие на украинском рынке, являются, фактически, агентами влияния Кремля, поэтому создают дополнительные внешние риски для украинской экономики - их действия могут спровоцировать искусственный экономический или финансовый кризис.
"К сожалению, "Сбербанк" и другие финансовые институты России сложились более как политические инструменты для давления на ближнее зарубежье, чем экономический инструмент развития бизнес-отношений. Украинские большие банки - "ВТБ Банк", "Сбербанк", "Альфа-Банк" - это все российский капитал, и какие-то риски по этому поводу очевидны. Но эти экономические риски более внешние, нежели внутренние. Давить на экономику и бизнес Россия может, и это можно оценить как какой-то превентивный месседж, что какие-то негативные процессы в экономике Украины, в том числе в монетарной сфере, может спровоцировать Россия", - сказал грузинский эксперт.