Все пять фракций согласились... разойтись

Верховная Рада Украины завтра возобновит работу в 10.00 в формате консультаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат от БЮТ Иосиф ВИНСКИЙ.

«Только что на заседании Согласительного совета принято решение о возобновлении работы парламента завтра в 10 утра в формате консультаций», - сказал И.ВИНСКИЙ.

Представитель БЮТ уточнил, что в заседании Согласительного совета принимали участие представители всех пяти фракций парламента. «Все пять фракций согласились на такое решение», - добавил он.

И.ВИНСКИЙ подтвердил, что заседание Согласительного совета проходило в отсутствие председателя ВР Арсения ЯЦЕНЮКА. «Он (ЯЦЕНЮК) заявил, что не будет принимать участие до тех пор, пока не будет разблокирована трибуна Верховной Рады», - отметил представитель БЮТ.