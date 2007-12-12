Яценюк засел в своем кабинете
15:10, 12 декабря 2007Политика
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Спикер не принимает участия в Согласительном совете
Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК не принимает участия в заседании Согласительного совета лидеров фракций, которое сейчас проходит в парламенте.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщила руководитель пресс-службы ВР Виктория ШВЕДОВА.
Она отметила, что А.ЯЦЕНЮК находится в своем кабинете и не принимает участия в заседании Согласительного совета.
По словам В.ШВЕДОВОЙ, он ожидает «положительного решение Согласительного совета относительно начала работы Верховной Рады».
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