Яценюк засел в своем кабинете

15:10, 12 декабря 2007
Политика
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Спикер не принимает участия в Согласительном совете

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК не принимает участия в заседании Согласительного совета лидеров фракций, которое сейчас проходит в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщила руководитель пресс-службы ВР Виктория ШВЕДОВА.

Она отметила, что А.ЯЦЕНЮК находится в своем кабинете и не принимает участия в заседании Согласительного совета.

По словам В.ШВЕДОВОЙ, он ожидает «положительного решение Согласительного совета относительно начала работы Верховной Рады».

 

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