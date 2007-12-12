Яценюк засел в своем кабинете

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК не принимает участия в заседании Согласительного совета лидеров фракций, которое сейчас проходит в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщила руководитель пресс-службы ВР Виктория ШВЕДОВА.

Она отметила, что А.ЯЦЕНЮК находится в своем кабинете и не принимает участия в заседании Согласительного совета.

По словам В.ШВЕДОВОЙ, он ожидает «положительного решение Согласительного совета относительно начала работы Верховной Рады».