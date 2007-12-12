Казнить нельзя помиловать: Луценко вступился за Яценюка

Один из лидеров фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО считает безосновательной инициативу Партии регионов о возможном временном отстранении председателя ВР Арсения ЯЦЕНЮКА от ведения пленарных заседаний парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ЛУЦЕНКО выразил сегодня журналистам в парламенте.

«ЯЦЕНЮКА не за что отстранять. Он не нарушил ни одной буквы регламента», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Депутат напомнил, что в ВР предыдущего созыва 184 раза ставились вопросы о проведении переголосования, в том числе десятки раз – по кадровым вопросам.

«Вчера А.ЯЦЕНЮК не нарушил регламент. Наоборот, Партия регионов пошла на беспрецедентный шаг, украв у А.ЯЦЕНЮКА карточку для голосования. Впервые был такой инцидент в Верховной Раде при всех буйствах демократии в украинском парламенте», - добавил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ сегодня заявлял о возможном инициировании отстранения Арсения ЯЦЕНЮКА от ведения заседаний ВР из-за нарушений регламента.

Он подчеркнул, что в случае попытки фракций БЮТ и НУ-НС рассмотреть вопрос о назначении премьер-министра в первоочередном порядке - до утверждения руководства и персонального состава парламентских комитетов, - Партия регионов намерена собрать 150 подписей депутатов из фракций меньшинства для отстранения А.ЯЦЕНЮКА на три дня от ведения заседаний ВР.

Кроме того, сегодня член фракции Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ не исключил возможного начала процедуры отставки председателя Верховной Рады А.ЯЦЕНЮКА «за срыв работы парламента».

При этом Т.ЧОРНОВИЛ уточнил, что для отставки А.ЯЦЕНЮКА будет достаточно 226 голосов депутатов.