Богатырева считает, что Тимошенко придется подождать день-два

14:53, 12 декабря 2007
Политика
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Ищут баланс...

Заместитель лидера фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА считает, что сегодня вообще не откроется пленарное заседание Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в интервью журналистам.

По словам Р.БОГАТЫРЕВОЙ, Согласительный совет, который должен был начаться в 13.00, так и не открылся. Впрочем, по ее словам, сейчас состоится заседание Согласительного совета, где представители фракций будут обсуждать вопрос относительно формирования президиума и комитетов ВР. Пока эти вопросы не будут решены, вопрос относительно голосования за премьер-министра не состоится, заявила Р.БОГАТЫРЕВА.

«Мы ищем баланс между коалицией и меньшинством. Если такой баланс не будет найден, то мы и завтра будем продолжать консультации», - сказала она.

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