Яценюк отказался работать?

Глава Верховной Рады Арсений Яценюк может отказаться вести заседание Верховной Рады в условиях дальнейшего блокирования.

Такой вывод можно сделать со слов одного из лидеров НУНС Юрия Луценка, озвученных им в среду, пишет Украинская правда.

"На момент, когда я вышел от главы Верховной Рады, он покинул помещение и сказал, что в таких условиях, которые Партия регионов создала ему в президиуме, он отказывается работать, так как для него это унизительно", - сказал он.

Луценко добавил, что это было в 12 часов.