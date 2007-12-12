Луценко не намерен извиняться перед Регионами

Один из лидеров фракции НУ-НС Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что не намерен извиняться перед фракцией Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня журналистам.

«За что извиняться? Я дословно помню, что я сказал вчера. Я сказал, что мы считаем, что в электронной системе «Рада» произошли технические искажения результатов голосования. Я и сейчас так считаю», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Народный депутат подчеркнул, что он не высказывал обвинения в адрес Партии регионов о вмешательстве в электронную систему голосования.

Ю.ЛУЦЕНКО также сообщил, что сегодня провел заседание группы депутатов от «Народной самообороны». «Три человека, которые сидят рядом с ОМЕЛЬЧЕНКО, говорят, что он не просто вставил карточку, на просто проголосовал «за», но и высветился значок, который означает, что результат голосования принят. Спрашивается, что я должен думать, увидев результаты, в соответствии с которыми ОМЕЛЬЧЕНКО не принимал участия в голосовании. Я считаю, что были технические сбои в работе системы «Рада», - подчеркнул депутат.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря Верховная Рада не поддержала кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО на должность премьера – “за” проголосовали 225 депутатов.

Во время голосования не сработали карточки депутатов от БЮТ Ивана ДЕНЬКОВИЧА и Ярослава ФЕДОРЧУКА, а также депутата от НУ - НС Александра ОМЕЛЬЧЕНКО. Кроме того, член фракции Партии регионов Владислав ЛУКЬЯНОВ изъял из системы голосования карточку председателя ВР Арсения ЯЦЕНЮКА.

Депутат от БЮТ Богдан ГУБСКИЙ обвинил фракцию Партии регионов в сознательном блокировании карточек депутатов фракций, входящих в коалицию демократических сил.

В свою очередь заместитель руководителя фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА заявила, что Партия регионов сегодня, 12 декабря, обратится в суд, если коалиция на протяжении дня не принесет извинения за беспочвенные обвинения о вмешательстве в работу электронной системы голосования «Рада».