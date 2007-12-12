Единоросс Марков заявляет, что Тимошенко готовятся убить

Политические элиты Украины обдумывают заказное убийство лидера БЮТ Юлии Тимошенко. Такое заявление, как сообщает "Новый Регион", в среду сделал член "Единой России", руководитель Института политических исследований Сергей Марков, являющийся и членом Общественной палаты России. По его словам, криминализация украинской политики настолько велика, что неожиданностью это не станет.

"Получит ли Тимошенко пост премьер-министра, сегодня не знает никто. Но в случае ее успеха, она через колено попытается переломить всю политическую элиту и установить собственноличную власть. А будет она украинским Путиным, который сможет объединить страну и стабилизировать ситуацию на Украине, или украинским Саакашвили, который только усилит кризис, – неизвестно", – отметил политолог.

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