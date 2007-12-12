Единоросс Марков заявляет, что Тимошенко готовятся убить
14:01, 12 декабря 2007Политика
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Украинский Путин или украинский Саакашвили?
|Сергей МАРКОВ
"Получит ли Тимошенко пост премьер-министра, сегодня не знает никто. Но в случае ее успеха, она через колено попытается переломить всю политическую элиту и установить собственноличную власть. А будет она украинским Путиным, который сможет объединить страну и стабилизировать ситуацию на Украине, или украинским Саакашвили, который только усилит кризис, – неизвестно", – отметил политолог.
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