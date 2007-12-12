Тимошенко для премьерства не хватило полсекунды
13:40, 12 декабря 2007Политика
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"Рада" зафиксировала голосование Омельченко
|Александр Омельченко
Об этом заявил журналистам нардеп от НУ-НС Роман Зварыч. По его словам, электронная система "Рада" зафиксировала факт голосования Омельченко, который на 8,5 секунде голосования нажал кнопку "да". Экс-министр юстиции объяснил, что система "Рада" запрограммирована таким образом, что во время голосования нужно держать кнопку не меньше двух секунд для фиксирования результата, а Омельченко держал кнопку лишь полторы секунды.
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