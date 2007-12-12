Тимошенко сегодня опять ничего не светит?

Вечернее заседание Верховной Рады Украины можно провести только при согласии лидеров всех пяти фракций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам народный депутат Роман ЗВАРИЧ (НУ-НС).

Он напомнил, что Регламентом ВР по средам проведение вечерних заседаний парламента не предусмотрено. По словам Р.ЗВАРИЧА, заседание можно провести только в случае, если на Согласительном совете лидеры всех фракций согласятся на его проведение.

Как сообщал УНИАН, утреннее заседание парламента сегодня так и не началось.

Согласно Регламенту ВР, по средам депутаты работают с 10.00 до 14.00.

Народный депутат от БЮТ Михаил ПОЖИВАНОВ сообщил журналистам, что пленарное заседание Верховной Рады начнется в 16.00.