Турчинов не видит оснований для отставки Яценюка

Один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ заявляет об отсутствии оснований для отставки Арсения ЯЦЕНЮКА с должности Председателя Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, комментируя заявления членов фракции Партии регионов о возможности сбора подписей за отставку А.ЯЦЕНЮКА, А.ТУРЧИНОВ сказал журналистам, что нынешний Председатель ВР «очень корректно работает на этом посту». «Ни одного нарушения регламента, ни одного нарушения действующего законодательства с его стороны не было», - сказал он.

По словам А.ТУРЧИНОВА, А.ЯЦЕНЮК делает все возможное для того, чтобы были услышаны представители всех политических сил, которые есть в парламенте».

В то же время он заметил, что у оппонентов коалиции «нет желание, чтобы их услышали, а есть желание продлить пребывание ЯНУКОВИЧА у власти и не дать возможность коалиции сформировать правительство».

Как сообщал УНИАН, член фракции Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ не исключает возможного начала процедуры отставки Председателя Верховной Рады А.ЯЦЕНЮКА «за срыв работы парламента».

«Этот вопрос уже начал обсуждаться среди депутатов, хотя формального решения по этому поводу нет», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

При этом Т.ЧОРНОВИЛ уточнил, что для отставки А.ЯЦЕНЮКА будет достаточно 226 голосов депутатов.