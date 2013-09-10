Симоненко сказал, когда документы по референдуму попадут в ЦИК

Об этом сообщил лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко в эфире 5 канала.

«Завтра, я думаю, или, в крайнем случае, в среду мы передадим документы на рассмотрение в ЦИК», – сказал он 9 сентября, сообщает Радио Свобода.

Заместитель председателя ЦИК Андрей Магера сообщил, что ЦИК будет рассматривать в комплексе эти документы, в том числе и определение Окружного административного суда Киева о запрете на присутствие на этом собрании членов ЦИК.

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«Я думаю, мне было бы неусместно говорить за весь ЦИК и расписываться, как комиссия квалифицирует это мероприятие. Поступят документы, и я думаю, мы тогда очень внимательно рассмотрим их с точки зрения соответствия Конституции, закону о всеукраинском референдуме, другим законодательным актам Украины, позиции Конституционного суда во многих решениях. Думаю, в том числе предметом исследования будут определения Окружного админсуда Киева», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября Окружной административный суд Киева по иску Европейской партии Украины запретил Коммунистической партии организовывать и проводить собрание граждан по поводу проведения всеукраинского референдума по народной инициативе относительно вступления (присоединения) Украины в Таможенный союз.

Также постановлением суда Центральной избирательной комиссии запрещено направлять своего представителя на собрание граждан Украины о проведении всеукраинского референдума.

Однако 3 сентября Симоненко сказал, что собрание граждан по подготовке референдума все же состоится 8 сентября.

По данным СМИ, Компартия подала второе сообщение в ЦИК и указала, что собрание состоится 8 сентября, но тема собрания другая – вступление в ЕврАзЭС.

8 сентября участники собрания, которое проходило на стадионе "Спартак", утвердили вопрос на всеукраинский референдум: «Поддерживаете ли вы присоединение Украины к Таможенному союзу Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации?» с вариантами ответа «да» или нет».