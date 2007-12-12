БЮТ по-своему истолковал требования регионалов

Требования к коалиции извиниться за обвинения в срыве голосования по избранию премьер-министра являются очередной попыткой Партии регионов заблокировать формирование демократического правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал журналистам один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ.

«Сегодня с утра Партия регионов опять заблокировала трибуну ВР, а АЗАРОВ, БОГАТЫРЕВА и КОЛЕСНИКОВ внесли новое предложение, чтобы коалиция извинилась за нанесенную обиду. Это очередная банальная попытка под любым предлогом заблокировать избрание нового правительства, премьер-министра и продолжить агонию правительства ЯНУКОВИЧА», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Представитель БЮТ сообщил, что в результате вчерашних консультаций с участием Президента Украины между руководителями всех фракций была достигнута договоренность об увеличении квот для оппозиции по комитетам ВР.

«Никаких серьезных предложений и пояснений, кроме обид, не было внесено. Мы идем на все компромиссы, предложив оппозиции представительство в комитетах и руководстве ВР. Таких аналогов еще не было», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, заместитель руководителя фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА заявила, что Партия регионов сегодня, 12 декабря, обратится в суд, если коалиция на протяжении дня не принесет извинения за беспочвенные обвинения о вмешательстве в работу электронной системы голосования «Рада».