Регионалы нашли еще одну регламентную зацепку

Без открытия утреннего заседания Верховной Рады проведение заседания парламента в 16.00 будет нарушением Регламента ВР, заявил журналистам народный депутат Василий КИСЕЛЁВ (фракция Партии регионов).

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, для того чтобы работа Верховной Рады началась в 16.00, необходимо согласно Регламенту открыть утреннее заседание парламента и на нем объявить о продолжении работы на вечернем заседании.

Как известно, в соответствии с Регламентом ВР обычно по средам пленарное заседание парламента проходит с 10.00 до 14.00.