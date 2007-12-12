Турчинов: система ”Рада” 10 лет работает без сертификата СБУ

Электронная система голосования «Рада» не имеет сертификата Службы безопасности Украины о защите информации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ сегодня журналистам, ссылаясь на протокол по результатам деятельности следственной комиссии СБУ по проверке возможного внешнего вмешательства в электронную систему «Рада».

«Электронная система «Рада» работает 10 лет и до сих пор не имеет сертификата. В то время как все системы, которые носят закрытую информацию, должны иметь сертификат СБУ, и только тогда можно говорить о том, что она защищена от фальсификаций», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Кроме того, по его словам, следственная группа СБУ пришла к выводу, что при использовании системы «Рада» не ведется электронный протокол, который фиксировал бы включение и отключение мест от пультов для голосования.

«Мы настаиваем на том, чтобы голосование за избрание премьер-министра и формирование правительства проходило без участия электронной системы «Рада», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.

Депутат уточнил, что фракции БЮТ и «Наша Украина – Народная самооборона» будут вносить предложения голосовать с помощью поднятия рук.

«Мы предлагаем следующее: председатель ВР поднимает каждого депутата в сессионном зале, который проголосовал «за», для личного подтверждения своего голосования. Те, кто не поднимет руку, голосует «против», и в порядке очередности также вставанием с места подтверждает свое голосование», - пояснил А.ТУРЧИНОВ.

По его мнению, такой механизм голосования не позволит сфальсифицировать его результаты.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря, во время голосования за назначение Ю.ТИМОШЕНКО на должность премьера не сработали карточки депутатов от БЮТ Ивана ДЕНЬКОВИЧА и Ярослава ФЕДОРЧУКА, а также депутата от НУ - НС Александра ОМЕЛЬЧЕНКО. Кроме того, член фракции Партии регионов Владислав ЛУКЬЯНОВ изъял из системы голосования карточку Председателя ВР Арсения ЯЦЕНЮКА.

Депутаты от фракции БЮТ обратились с просьбой в СБУ возбудить уголовное дело о препятствовании депутатам в их волеизъявлении. Инициаторами соответствующего обращения является Андрей ШЕВЧЕНКО, Евгений СУСЛОВ и Олег ЛЯШКО.

Сегодня пресс-центр СБУ сообщил, что специальная межведомственная комиссия в составе специалистов СБУ и Института проблем математических машин и систем НАНУ не выявила вмешательства в работу системы «Рада» во время голосования за назначение Ю.ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра.

«Поскольку система голосования «Рада» не имеет аттестата соответствия (по результатам государственной экспертизы комплексной системы защиты информации), Служба безопасности Украины обратилась в Государственную службу специальной связи и защиты информации, которая по законодательству Украины отвечает за безопасность телекоммуникаций в государстве», - отмечалось в сообщении пресс-центра СБУ.