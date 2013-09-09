Тюремщики разрешили Тимошенко увидеться с тетей и сестрой

"Сегодня, 9 сентября, в рамках действующего законодательства руководством Качановской исправительной колонии (№ 54) предоставлено разрешение осужденной Тимошенко на краткосрочное свидание ее с родственниками (тетей и двоюродной сестрой). Свидание длилось четыре часа", - сообщает пресс-служба государственной пенитенциарной службы Украины.

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По информации пенитенциарной службы, каких-либо жалоб, претензий или заявлений от самой Тимошенко или ее гостей не поступало, сообщает РИА Новости.

Тимошенко отбывает с конца 2011 года семилетний срок за превышение полномочий при подписании газового соглашения с Россией в 2009 году. Уже более года экс-премьер находится на лечении в больнице Харькова.