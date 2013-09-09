Тюремщики опровергают избиение Тимошенко, ссылаясь на решение Евросуда

В опровержение заявления ГПтСУ указывает решение Европейского суда по правам человека.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении ГПтСУ.

«В связи с появлением в СМИ комментариев о действиях персонала ГПтСУ в отношении Ю.Тимошенко, которые ГПтСУ в очередной раз вынуждена опровергать, пресс-служба ведомства обращает внимание СМИ и общественности на то, что Решением Европейского суда по правам человека от 30 апреля 2013 года по делу «Тимошенко против Украины» признано, что не имело место нарушение ст.3 Европейской конвенции по правам человека вроде бы об избиении Ю.Тимошенко при ее перевозке в больницу 20 апреля 2012 года и об эффективности расследования жалоб по этому поводу», -подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Также в ГПтСУ напомнили, что прокуратурой Харьковской области было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц Качановской исправительной колонии (№54) при отсутствии в их действиях состава преступлений.

Одновременно ГПтСУ Украины напоминает, что тем же решением Европейского суда по правам человека по делу «Тимошенко против Украины» суд признал жалобу Тимошенко о круглосуточном видеонаблюдении также неприемлемой.

Постановлением Окружного административного суда г. Киева от 30 октября 2012 года в удовлетворении исковых требований Тимошенко относительно видеонаблюдения отказано полностью.

Таким образом, была установлена правомерность действий должностных лиц исправительной колонии, прибавили в ГПтСУ.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что 14 марта т.г. Киевским апелляционным административным судом апелляционную жалобу представителя Тимошенко – Николая Титаренко на указанное решение суда оставлено без удовлетворения, а постановление Окружного административного суда Украины г. Киева от 30 октября 2012 года без изменений.

«Таким образом, законность всех действий сотрудников ГПтСУ в отношении осужденной Ю.Тимошенко (в частности о транспортировке в больницу, осуществлении видеонаблюдения, обеспечении права на свидание, телефонные разговоры, прогулки и о неразглашении конфиденциальной информации) была подтверждена решениями как национальных судов, так и решением Европейского суда по правам человека», - заявили в пенитенциарной службе.

В связи с этим ГПтСУ в очередной раз призывает взвешенно относиться к появлению в СМИ разных политических комментариев и заявлений относительно условий отбывания осужденной Тимошенко законного наказания в виде лишения свободы сроком на 7 лет в пенитенциарном учреждении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 сентября, дочь Юлии Тимошенко Евгения заявила, что защита направит доклад Комитета Совета Европы против пыток от 5 сентября в Европейский суд по правам человека для предоставления доказательств ее избиения 20 апреля 2012 года.

“Хочу отметить, что заключения компетентны и не требуют других доказательствах насилия против мамы, и именно этот отчет и является доказательством. Этот отчет с нашими комментариями будет направлен в Европейский суд в ближайшее время”, - подчеркнула Тимошенко.

Справка УНИАН. 20 апреля 2012 года Тимошенко госпитализировали в ЦКБ «Укрзализницы» в Харькове. По словам первого заместителя министра здравоохранения Раисы Моисеенко, после отказа Тимошенко от обследования и лечения ей была сделана выписка, и около 13.00 22 апреля она была перевезена из больницы в Качановскую колонию.

24 апреля защитник Сергей Власенко после посещения экс-премьер-министра в колонии заявил об избиении его подзащитной в исправительном учреждении 20 апреля во время транспортировки в больницу. Об избиении также заявила сама Тимошенко.

Руководство Качановской колонии, прокуратура и ГПтСУ опровергли эти заявления.

27 апреля бывший Омбудсмен Нина Карпачева распространила фотографии Тимошенко с телесными повреждениями.

4 мая 2012 г. генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что Генеральная прокуратура отказала Тимошенко в возбуждении уголовного дела по ее заявлению об избиении во время транспортировки из исправительной колонии в больницу «Укрзализницы» в Харькове.

30 апреля 2013 года Европейский суд по правам человека признал незаконным, политически мотивированным и своевольным арест Тимошенко 5 августа 2011 года в рамках судебного разбирательства так называемого "газового" дела.

5 сентября 2013 года Комитет Совета Европы против пыток обнародовал доклад, в котором призвал украинскую власть обеспечить медицинскую конфиденциальность для Тимошенко. Доклад составлен по результатам визита представителей комитета в Украину 1-10 декабря 2012 года.

Тимошенко подала в Европейский суд по правам человека ряд жалоб о нарушении статьи 3 Конвенции о защите прав человека, предусматривающей запрещение пыток, и статьи 8 конвенци