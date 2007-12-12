Пленарное заседание ВР начнется в 16.00
11:51, 12 декабря 2007Политика
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Информация Поживанова
Пленарное заседание Верховной Рады Украины начнется в 16.00.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил народный депутат, член фракции БЮТ Михаил ПОЖИВАНОВ.
Он также сообщил, что до 16.00 будут продолжатся консультации лидеров фракций и председателя ВР о дальнейшей работе парламента.
М.ПОЖИВАНОВ также сообщил, что в 15.30 состоится заседание фракции БЮТ.
Как сообщал УНИАН, утреннее заседание парламента сегодня так и не началось.
Согласно Регламенту ВР по средам депутаты работают с 10.00 до 14.00.
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