Пленарное заседание ВР начнется в 16.00

Пленарное заседание Верховной Рады Украины начнется в 16.00.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил народный депутат, член фракции БЮТ Михаил ПОЖИВАНОВ.

Он также сообщил, что до 16.00 будут продолжатся консультации лидеров фракций и председателя ВР о дальнейшей работе парламента.

М.ПОЖИВАНОВ также сообщил, что в 15.30 состоится заседание фракции БЮТ.

Как сообщал УНИАН, утреннее заседание парламента сегодня так и не началось.

Согласно Регламенту ВР по средам депутаты работают с 10.00 до 14.00.