Толстоухов уже вынес свои вещи из Кабмина

Правительство Виктора ЯНУКОВИЧА не планирует сегодня проведение заседания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам народный депутат от Партии регионов, министр Кабинета министров Анатолий ТОЛСТОУХОВ.

«Сегодня однозначно не планируется заседание правительства – мы не давали поручений соответствующим службам и не формировали пакет документов», - сказал А.ТОЛСТОУХОВ.

При этом он подчеркнул, что при необходимости заседание правительства можно организовать в любое время. «Вспомните, когда В.ЯНУКОВИЧ был назначен премьер-министром, мы даже ночью проводили заседания, и все было подготовлено за полчаса», - добавил он.

В тоже время, А.ТОЛСТОУХОВ сообщил, что уже вынес из своего кабинета «вещи неслужебного характера».

«Компьютерная сеть правительства находится в рабочем состоянии, и никто никаких документов не уничтожал. Этого не было даже в 2002 году», - подчеркнул представитель Партии регионов.