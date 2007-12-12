Янукович заявляет, что коалиция нежизнеспособна

Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что вчерашнее голосование за назначение лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО премьер-министром Украины продемонстрировало нежизнеспособность коалиции.

Об этом говорится в комментарии В.ЯНУКОВИЧА, переданном УНИАН.

«Вчерашние события в парламенте продемонстрировали очевидную нежизнеспособность коалиции-227. Это дало обществу четкий и понятный сигнал: надежды на стабильность в стране – напрасны», - отмечается в документе.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, Партия регионов должна сделать все, “чтобы не позволить столкнуть Украину в водоворот перманентных политических кризисов”.

“Общество наконец должно получить ответ на вопрос, способна ли коалиция-227 взять ответственность за страну. Как говорят, или – или. Или они берут ответственность и выполняют обещания, данные избирателям (а это зависит только от них одних и здесь не нужно искать виновных в собственной несостоятельности. Повторяю: главное – это ответственность и никто им не будет препятствовать брать ее на себя), или нужно открыто признать несостоятельность коалиции-227”, - отмечает В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, Партия регионов будет всегда поддерживать все направления развития страны, которые совпадают с ее программой. “Однако сегодня мы убеждены в том, что события, которые происходят в парламенте, начиная с первого дня работы Верховной Рады VI созыва, приносят нестабильность в общество. И эта нестабильность будет главным препятствием на пути развития страны и на пути к улучшению жизни наших граждан”, - считает лидер Партии регионов.

По его мнению, сегодня Украине нужен не популизм, не амбиции и обвинения друг друга, а национальное понимание. Нужно осознание ответственности за судьбу государства, нужны взвешенные мудрые государственнические решения.

“Мы призываем к этому и я уверен – народ поддержит такую нашу позицию”, - подытожил В.ЯНУКОВИЧ.