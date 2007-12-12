Чорновил заговорил об отставке Яценюка
10:56, 12 декабря 2007Политика
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Понадобится 226 голосов
|Тарас Чорновил
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Т.ЧОРНОВИЛ выразил сегодня журналистам в ВР.
«Этот вопрос уже начал обсуждаться среди депутатов, хотя формального решения по этому поводу нет», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.
Народный депутат уточнил, что вероятность отставки А.ЯЦЕНЮКА связана «с неумелыми действиями председателя ВР и неспособностью управлять парламентом».
При этом Т.ЧОРНОВИЛ уточнил, что для отставки А.ЯЦЕНЮКА будет достаточно 226 голосов депутатов.
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