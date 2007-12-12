Чорновил заговорил об отставке Яценюка

Народный депутат от Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ не исключает возможного начала процедуры отставки председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА «за срыв работы парламента».

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Т.ЧОРНОВИЛ выразил сегодня журналистам в ВР.

«Этот вопрос уже начал обсуждаться среди депутатов, хотя формального решения по этому поводу нет», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

Народный депутат уточнил, что вероятность отставки А.ЯЦЕНЮКА связана «с неумелыми действиями председателя ВР и неспособностью управлять парламентом».

При этом Т.ЧОРНОВИЛ уточнил, что для отставки А.ЯЦЕНЮКА будет достаточно 226 голосов депутатов.