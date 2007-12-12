Ющенко хочет отчета от Медведько и Наливайченко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просит генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО и исполняющего обязанности председателя Службы безопасности Украины Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО сегодня до 11 часов предоставить ему лично и Председателю Верховной Рады Украины информацию о результатах расследования в связи с обвинениями группы народных депутатов о постороннем вмешательстве в работу электронной системы «Рада» во время голосования за кандидатуру премьер-министра Украины 11 декабря.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря, во время голосования за назначение Ю.ТИМОШЕНКО на должность премьера не сработали карточки депутатов от БЮТ Ивана ДЕНЬКОВИЧА и Ярослава ФЕДОРЧУКА, а также депутата от НУ - НС Александра ОМЕЛЬЧЕНКО. Кроме того, член фракции Партии регионов Владислав ЛУКЬЯНОВ изъял из системы голосования карточку Председателя ВР Арсения ЯЦЕНЮКА.

Депутаты от фракции БЮТ обратились с просьбой в СБУ возбудить уголовное дело о препятствовании депутатам в их волеизъявлении. Инициаторами соответствующего обращения является Андрей ШЕВЧЕНКО, Евгений СУСЛОВ и Олег ЛЯШКО.

Сегодня пресс-центр СБУ сообщил, что специальная межведомственная комиссия в составе специалистов СБУ и Института проблем математических машин и систем НАНУ не выявила вмешательства в работу системы «Рада» во время голосования за назначение Ю.ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра.