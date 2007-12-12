А депутаты тем временем развлекаются как могут...
10:46, 12 декабря 2007Политика
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На балконе ВР присутствует посол США
По состоянию на 10.35 пленарное заседание Верховной Рады еще не началось.
Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК не заходил в сессионный зал.
Члены фракции Партии регионов блокируют трибуну ВР, правительственную ложу и президиум парламента.
Народные депутаты из всех фракций находятся в сессионном зале. Они читают газеты, разговаривают по телефону или общаются между собой.
На балконе ВР присутствет посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР.
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