А депутаты тем временем развлекаются как могут...

По состоянию на 10.35 пленарное заседание Верховной Рады еще не началось.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК не заходил в сессионный зал.

Члены фракции Партии регионов блокируют трибуну ВР, правительственную ложу и президиум парламента.

Народные депутаты из всех фракций находятся в сессионном зале. Они читают газеты, разговаривают по телефону или общаются между собой.

На балконе ВР присутствет посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР.