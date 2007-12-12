БЮТ ломает голову, как голосовать за Тимошенко

Фракция БЮТ настаивает на поименном открытом голосовании относительно назначения Юлии ТИМОШЕНКО премьер-министром.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил член фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО сегодня журналистам в Верховной Раде.

«Мы будем настаивать на голосовании путем вставания или поднятия рук для подтверждения голосования «за». Для нас важно выяснить, способна ли система «Рада» адекватно работать, работала следственная комиссия, посмотрим результаты ее работы, но поименное голосование любым способом не является нарушением регламента», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Представитель БЮТ также сообщил, что его фракция намерена провести последние консультации по поводу формы голосования фракции НУ-НС. «На основании этого мы примем окончательное решение», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.