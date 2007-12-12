Гриценко откажется от возможного предложения Ющенко
10:23, 12 декабря 2007Политика
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Политик не знает о причинах решения Президента
Член блока "Наша Украина – Народная самооборона" Анатолий Гриценко отрицает возможность того, что он станет секретарем Совета нацбезопасности и обороны.
Об этом он сообщил в комментарии "Украинской правде".
"Мне не поступало предложение стать секретарем Совета нацбеза. Но если такое предложение поступит, я от него откажусь", - заявил Гриценко.
Кроме того, он сказал, что ему неизвестны причины, почему Президент отказался внести его кандидатуру на должность министра обороны в новом правительстве.
Как известно, накануне Президент Виктор Ющенко внес на должность министра обороны кандидатуру Юрия Еханурова.
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