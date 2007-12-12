Гриценко откажется от возможного предложения Ющенко

Член блока "Наша Украина – Народная самооборона" Анатолий Гриценко отрицает возможность того, что он станет секретарем Совета нацбезопасности и обороны.

Об этом он сообщил в комментарии "Украинской правде".

"Мне не поступало предложение стать секретарем Совета нацбеза. Но если такое предложение поступит, я от него откажусь", - заявил Гриценко.

Кроме того, он сказал, что ему неизвестны причины, почему Президент отказался внести его кандидатуру на должность министра обороны в новом правительстве.

Как известно, накануне Президент Виктор Ющенко внес на должность министра обороны кандидатуру Юрия Еханурова.