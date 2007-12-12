БЮТ выступает за перевыборы в Крыму

Крымская организация Блока Юлии Тимошенко выступает за перевыборы в местные советы автономии.

Об этом заявила председатель фракции БЮТ в Верховной Раде Крыма Татьяна ЗВЕРЕВА сегодня в Симферополе, сообщили УНИАН в крымской организации Всеукраинского объединения «Батькивщина».

"Есть хорошая возможность для Крыма – это проведение перевыборов в местные советы", - сказала Т.ЗВЕРЕВА, добавив, что «определенный позитив здесь есть, и как пример, перевыборы Верховной Рады Украины, которая очистилась от тех людей, которые подвели или обманули». «При проведении перевыборов в Верховной Раде Крыма будет новое большинство и более профессиональное правительство, так как сегодняшний состав правительства Крыма далек от профессионализма», - считает депутат крымского парламента.

Она также добавила, что крымский БЮТ готов поддержать перевыборы мэра Симферополя (сейчас городским головой является Геннадий БАБЕНКО – УНИАН), если таковые будут. «Конечно, мы будем поддерживать перевыборы мэра Симферополя. И по итогам выборов 2006 года мы заявляли, что городской голова Симферополя нелегитимен», - напомнила Т.ЗВЕРЕВА. При этом кандидатуры от БЮТ на пост мэра Симферополя она не назвала.