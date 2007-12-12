Гриценко может стать секретарём СНБО

Политолог Вадим КАРАСЁВ не исключает, что нынешний министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО будет назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом В.КАРАСЁВ заявил сегодня в эфире “5 канала”.

"Очевидно, ГРИЦЕНКО пойдет секретарем СНБО. У него есть команда", - сказал В.КАРАСЁВ.

В то же время он выразил мнение, что Юрий ЕХАНУРОВ "будет сдерживателем Юлии ТИМОШЕНКО, потому что проблема контрактной армии реально не снята".

"Во-вторых, внутри НУ-НС ЕХАНУРОВ чувствует себя не достаточно комфортно, и чтобы не создавать точки напряжения, он пошел на такое повышение", - добавил В.КАРАСЁВ, слова которого цитирует “Украинская правда”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 декабря, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предложил парламенту назначить министром обороны Ю.ЕХАНУРОВА.