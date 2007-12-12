Партия регионов намерена обратиться в суд

Партия регионов будет обращаться в суд с иском относительно ответственности представителей коалиции за безосновательные обвинения в причастности депутатов-“регионалов” к провалу голосования относительно кандидатуры Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении Партии регионов.

Партия регионов выражает свое глубокое возмущение такими безосновательными обвинениями. Как напоминают авторы документа, “мы неоднократно обращали внимание общественности на явную слабость и нестабильность коалиционного образования на базе двух парламентских фракций”, а “сегодняшние события доказали нашу правоту: БЮТ и НУ-НС не могут обеспечить формирование властных органов, налаживаник стабильного законодательного процесса и эффективного управления государством”.

По словам “регионалов», “в этом им не помогают даже методы казарменной демократии”. “Их воинственность и агрессия - это лишь признак слабости”, - подчеркивается в заявлении Партии регионов.

Однако, по словам авторов заявления, “наши политические оппоненты в очередной раз пытаются по-детски переложить ответственность за свою недееспособность на „плохого дядю”. Но совсем не по-детски звучат инсинуации и образы, звучащие в сторону Партии регионов, подрывая ее репутацию в глазах украинских граждан”.

Партия регионов считает такую ситуацию недопустимой, поскольку, как сказано в заявлении, “Партию регионов поддерживают миллионы граждан, и никому не разрешено безнаказанно порочить ее имя”.

Как подчеркивают авторы заявления, “наши оппоненты должны понимать, что, оскорбляя нас, они унижают наших избирателей, а, защищая свою честь, мы отстаиваем достоинство наших избирателей”.

“Мы заставим наших оппонентов публично, в прямом телевизионном эфире, радио и в печатных СМИ извиниться перед миллионами наших соотечественников”, - подчеркивается в заявлении.