РФ угрожает ответными мерами, если США продолжат арестовывать россиян

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и печати Министерства иностранных дел РФ, об этом уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов заявил на встречи с представителем Посольства США в Москве.

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В частности, Долгов встретился с приглашенным в министерство представителем посольства США в Москве, которому была вручена нота протеста в связи с участившимися арестами российских граждан в третьих странах по запросам американских правоохранительных органов с целью экстрадиции в США.

«Долгов привлек внимание к конкретным случаям преследования граждан России по сомнительным обвинениям, потребовав положить конец этой неприемлемой практике, продолжение которой вынудит российскую сторону предпринять ответные меры», - говорится в сообщении.

Было также подчеркнуто, что если у правоохранительных органов США имеются претензии к российским гражданам, следует задействовать механизм двустороннего Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1999 года.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября МИД России порекомендовал россиянам, к которым имеются претензии со стороны США, не выезжать за границу, так как они могут быть выданы в эту страну.

«В последнее время участились случаи задержаний российских граждан в различных странах мира по запросам американских правоохранительных органов с целью их экстрадиции и судебного преследования в США», - говорится в сообщении.

Отмечается, что практика показывает, что «судебные процессы над теми, кто был фактически похищен и вывезен в США, носят предвзятый характер, основываясь на шаткой доказательной базе и имея ярко выраженный обвинительный уклон». Как правило, они заканчиваются вынесением неправомерных приговоров с длительными сроками заключения.

В этих условиях МИД России рекомендует российским гражданам воздержаться от зарубежных поездок, особенно в страны, заключившие с США договоры о взаимной выдаче, если есть обоснованные подозрения в том, что американские правоохранительные органы имеют к ним какие-либо претензии.