МИД РФ предупредил россиян об опасности со стороны США

Об этом говориться в комментарии Департамента информации и печати МИД России, которым располагает УНИАН.

«В последнее время участились случаи задержаний российских граждан в различных странах мира по запросам американских правоохранительных органов с целью их экстрадиции и судебного преследования в США. Среди последних случаев - аресты Дмитрия Устинова в Литве, Дмитрия Белороссова в Испании, Максима Чухарева в Коста-Рике, Александра Панина в Доминиканской Республике», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что практика показывает, что «судебные процессы над теми, кто был фактически похищен и вывезен в США, носят предвзятый характер, основываясь на шаткой доказательной базе и имея ярко выраженный обвинительный уклон». Как правило, они заканчиваются вынесением неправомерных приговоров с длительными сроками заключения, что, в частности, случилось с бизнесменом Виктором Бутом и летчком Константином Ярошенко, осужденными, соответственно, на 25 и 20 лет тюрьмы, отмечают в МИД РФ.

«Российские посольства и генеральные консульства, разумеется, оказывают консульскую и правовую помощь попавшим в беду россиянам, однако рассчитывать на успешный исход такого рода дел не приходится», - констатируют в МИД РФ.

В этих условиях МИД России рекомендует российским гражданам воздержаться от зарубежных поездок, особенно в страны, заключившие с США договоры о взаимной выдаче, если есть обоснованные подозрения в том, что американские правоохранительные органы имеют к ним какие-либо претензии.