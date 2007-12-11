Колесников: коалиции стоит внести другую кандидатуру главы правительства

18:42, 11 декабря 2007
Политика
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А сама ПР никуда проситься не будет

Фракция Партии регионов выступает против изменения способа голосования за назначение Юлии ТИМОШЕНКО премьер-министром.

Колесников
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил народный депутат, член фракции Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ.

По его словам, голосование должно проходить исключительно в соответствии с регламентом.

«Если они будут двигаться согласно регламенту, Партия регионов ни в чем мешать не будет», - сказал он. Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что коалиция не имеет права менять способ голосования.

Народный депутат также опроверг заявления представителей коалиции, что инициатива фракции Партии регионов по проведению консультаций с Президентом Украины направлена в первую очередь на формирование широкой коалиции.

«Фракция, которая имеет 175 мандатов, никогда проситься не будет», - подчеркнул он.

Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что сегодня коалиция показала свою недееспособность. При этом он высказал мнение, что коалиции стоило бы внести другую кандидатуру на должность главы правительства.

 

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