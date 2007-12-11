Колесников: коалиции стоит внести другую кандидатуру главы правительства
А сама ПР никуда проситься не будет
Фракция Партии регионов выступает против изменения способа голосования за назначение Юлии ТИМОШЕНКО премьер-министром.
|Борис Колесников
По его словам, голосование должно проходить исключительно в соответствии с регламентом.
«Если они будут двигаться согласно регламенту, Партия регионов ни в чем мешать не будет», - сказал он. Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что коалиция не имеет права менять способ голосования.
Народный депутат также опроверг заявления представителей коалиции, что инициатива фракции Партии регионов по проведению консультаций с Президентом Украины направлена в первую очередь на формирование широкой коалиции.
«Фракция, которая имеет 175 мандатов, никогда проситься не будет», - подчеркнул он.
Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что сегодня коалиция показала свою недееспособность. При этом он высказал мнение, что коалиции стоило бы внести другую кандидатуру на должность главы правительства.