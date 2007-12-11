Яценюк не хочет смотреть телесюжеты про шоу в парламенте
17:34, 11 декабря 2007Политика
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Спикер вернулся на несколько минут
Председатель Верховной Рады Арсений Яценюк вернулся в президиум ВР на несколько минут, чтобы объявить, что следующее заседание парламента состоится завтра в 10 часов.
Кроме того, он отметил, что вечернее пленарное заседание ВР невозможно открыть, поскольку в сессионном зале отсутствуют большинство депутатов от фракций коалиции.
Также, по словам А.Яценюка, он не хочет давать очередной повод для «раздора в ВР и телесюжетов о шоу в парламенте».
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