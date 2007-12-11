Яценюк не хочет смотреть телесюжеты про шоу в парламенте

Председатель Верховной Рады Арсений Яценюк вернулся в президиум ВР на несколько минут, чтобы объявить, что следующее заседание парламента состоится завтра в 10 часов.

Кроме того, он отметил, что вечернее пленарное заседание ВР невозможно открыть, поскольку в сессионном зале отсутствуют большинство депутатов от фракций коалиции.

Также, по словам А.Яценюка, он не хочет давать очередной повод для «раздора в ВР и телесюжетов о шоу в парламенте».