Левочкин заявляет, что коалиция без ПР невозможна

Народный депутат Украины Сергей ЛЕВОЧКИН считает, что сегодняшний результат голосования за кандидатуру премьер-министра показал недееспособность коалиции без участия Партии регионов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

В частности, по словам С.ЛЕВОЧКИНА, сегодняшнее голосование является логичным: коалиция с преимуществом в 2-3 голоса - недееспособна. По его мнению, “это должно еще раз напомнить тем, кому кажется, что коалиция без Партии регионов возможна, нереальность подобного подхода”.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада сегодня не приняла постановление о назначении Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра - “за” проголосовали 225 депутатов.

В то же время представители коалиции заявили, что Ю.ТИМОШЕНКО не прошла из-за технических проблем системы «Рада».

В частности, Владимир ФИЛЕНКО (БЮТ) утверждает, что система «Рада» был запрограммирована на 225 голосов. По его словам, сначала эта запрограммированная на 225 голосов система не учла голосов Александра ОМЕЛЬЧЕНКО (НУ-НС) и Ивана ДЕНЬКОВИЧА (БЮТ), а затем, при следующем голосовании – за проведение повторного голосования относительно кандидатуры Ю.ТИМОШЕНКО - была изъята из голосования карточка председателя ВР Арсения ЯЦЕНЮКА и не сработала карточка Ярослава ФЕДОРЧУКА (БЮТ).